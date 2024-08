O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública informa que, “no dia 5 de agosto de 2024, pelas 19H45, foi detido um cidadão português, do sexo masculino e com 30 anos de idade, indiciado do crime de cultivo de estupefacientes no concelho de Câmara de Lobos”.

No decorrer da operação policial conduzida pela Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Câmara de Lobos foram apreendidas várias plantas proibidas de cannabis sativa, perfazendo um peso total de 9.325 gramas., revela ainda.

O suspeito foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de Termo de Identidade e Residência, ficando a aguardar em liberdade os termos ulteriores do inquérito criminal.

O Comando Regional da Madeira informa que, de acordo com a legislação vigente, o simples cultivo deste tipo de plantas constitui prática de crime, aproveitando a ocasião para alertar a população para os efeitos nefastos para a saúde que advêm da utilização de substâncias estupefacientes, psicoativas e/ou sintéticas, potenciadoras de graves alterações comportamentais, reafirmando o compromisso na luta contra o narcotráfico.