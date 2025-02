Entre os dias 21 e 27 de fevereiro, a o Comando Regional da Madeira da PSP realizou diversas operações de fiscalização rodoviária, resultando na detenção de 19 pessoas por crimes rodoviários. Entre os detidos, 15 foram apanhados a conduzir sob o efeito do álcool, dois sem habilitação legal, um por recusar o teste de alcoolemia e outro por conduzir com a carta apreendida.

No mesmo período, registaram-se 69 acidentes de viação na Região, distribuídos por vários concelhos. O Funchal foi o município com maior incidência, contabilizando 24 ocorrências, seguido de Machico (11) e Santa Cruz (12). No total, 18 pessoas sofreram ferimentos ligeiros, sem registo de feridos graves ou vítimas mortais.

Quanto à tipologia dos acidentes, 53 foram colisões, 10 despistes, cinco atropelamentos e um classificado como “outros”.