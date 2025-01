Porto Santo: Suspeito reincidente fica em prisão preventiva

Um indivíduo, de 55 anos, detido no ano passado por duas vezes no espaço de um mês, no Porto Santo, pelo crime de tráfico de estupefacientes (cocaína e haxixe), foi agora detido novamente e ficou em prisão preventiva.

De acordo com um comunicado do Comando Regional da PSP Madeira, o homem detido ontem, após submissão a 1.º interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de apresentações diárias na esquadra da área de residência.

Adianta a mesma fonte, que a investigação prosseguiu e detetou que o arguido persistiu na atividade ilícita, tendo vendido produto estupefacientes a dois jovens com 17 anos, os quais foram intercetados na posse de duas doses de haxixe para consumo próprio.

Perante o perigo de continuação da atividade criminosa, informa a PSP, o Ministério Público propôs que o arguido fosse sujeito a novo interrogatório judicial, o que sucedeu no dia de ontem, tendo-lhe sido aplicada a medida de prisão em regime de permanência na habitação.

Enquanto aguarda a existência de condições para a aplicação da medida de coação imposta, o arguido ficará em regime de prisão preventiva no Estabelecimento Prisional do Funchal.