A Polícia Judiciária (PJ), já foi ativada para o incêndio das Furnas, Ribeira Brava.

A equipa está a caminho do local e vai proceder às normais diligências conforme acontece neste tipo de casos, com a recolha de matéria para a investigação.

Neste momento, cinco veículos de combate a incêndios e trinta e três operacionais de 3 corporações diferentes: Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Voluntários Madeirenses e Voluntários da Calheta combatem o fogo que deflagrou ao início da tarde no sítio da Furna, Ribeira Brava, com a ajuda do meio aéreo.

Marco Lobato, comandante operacional do serviço regional de Proteção Civil, afirmou à Rádio Jornal que o fogo não ameaça casas.