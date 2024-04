Cinco pessoas foram assistidas pelos Bombeiros Voluntários da Calheta e transportadas para o centro de saúde local após o acidente que envolveu um autocarro, ao início da manhã desta quinta-feira, no Estreito da Calheta. Em declarações à rádio 88.8 JM FM e ao Jornal, o comandante da corporação calhetense adiantou que três eram feridos ligeiros e dois inspiravam maiores precauções.

“Às 6h45 recebemos um alerta para um acidente com uma viatura pesada de passageiros. Saímos com três ambulâncias, um carro de apoio e um veículo de desencarceramento com 11 operacionais”, confirmou Jacinto Serrão. “Quando chegámos ao local deparámo-nos com cinco vítimas, duas com muitas queixas na zona lombar e três ligeiras.”

O comandante dos Bombeiros Voluntários da Calheta confirmou ainda que o motorista do autocarro foi uma das vítimas assistidas, e que, depois de observadas no centro de saúde, seguiram para o Hospital Nélio Mendonça, no Funchal.