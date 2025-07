Uma leitora do JM, que seguiu num voo da TAP, ontem à noite, para Lisboa, deu conta de que os passageiros ficaram retidos três horas à espera das malas, no aeroporto da capital.

O voo que tinha partida agendada para as 21h50 atrasou cerca de 1 hora e 10 minutos, devido às condições climatéricas. “Estivemos no aeroporto mais de 1h30 sem informações sobre a bagagem. Quando fomos reclamar foram averiguar a situação e viram que estavam na placa”, disse, salientando que “estavam vários grupos desportivos, crianças e idosos”.

“No total, após a reclamação e até encontrarem as malas na pista, foram 3 horas”, disse, ironizando que “demora menos um voo da Madeira do que encontrar as malas na pista em Lisboa”.