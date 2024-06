Passageiro sofreu queda a bordo do Anthem of the Seas e fica na Madeira

Um passageiro americano do Navio Cruzeiro Anthem of the Seas foi internado no serviço de urgências do Hospital Particular da Madeira, após ter sofrido uma queda a bordo, ainda quando o navio vinha em direção ao Porto do Funchal.

O homem, que viajava na companhia da esposa, foi transportado em ambulância para o HPM, onde ficou internado. Na sequência da queda, o passageiro sofreu um traumatismo de alguma gravidade nos membros inferiores, sendo socorrido pela equipa médica do navio. O navio sai do Porto do Funchal daqui por minutos e na impossibilidade do passageiro continuar a sua viagem foi decidido pela equipa médica realizar a sua transferência para um Hospital Particular da Madeira. O cruzeiro sai esta tarde do Porto do Funchal em direção a Tenerife