Uma pessoa foi acometida de doença súbita no dia de hoje quando se encontrava a bordo de um avião que realizava o trajeto do Porto com destino ao Funchal.

O passageiro, conforme apurou o JM, sofreu uma indisposição e necessitou mesmo de ser assistido por uma equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz na pista do aeroporto à chegada à Madeira.

Depois de assistida, esta pessoa seguiu para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.