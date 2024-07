Um homem de 31 anos ficou ferido, com alguma gravidade, após um acidente de viação ocorrido este domingo de manhã, na Via Rápida, mesmo abaixo da pista do Aeroporto da Madeira – Cristiano Ronaldo.

As primeiras informações apontam para um despiste, mas existe a hipótese de ter sido uma colisão, com fuga do local.

Segundo uma fonte dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz (BSSC), a vítima apresentava suspeita de fraturas expostas nos membros inferiores, tendo sido socorrida pela equipa pré-hospitalar dos BSSC, que ainda contou com o apoio da equipa médica da EMIR.

O homem, de 31 anos, é operacional da GNR e seguiu de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, em estado grave, mas estabilizado.

Ao local, a corporação fez deslocar uma equipa pré-hospitalar e uma equipa de apoio, auxiliada por dois veículos, entre eles uma ambulância. Também a EMIR e a PSP estiveram no local, estando as autoridades a investigar o acidente.

A primeira versão aponta para um despiste, mas a PSP está a equacionar a hipótese de outro veículo estar envolvido no acidente. Só as imagens da Via Litoral, concessionária da VR, poderão esclarecer aquilo que verdadeiramente se passou.