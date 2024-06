Uma pessoa, do sexo feminino, sofreu, nesta manhã de sexta-feira, uma queda quando realizava um percurso pedestre, no Pico do Areeiro.

A mulher terá sofrido a queda, que a impossibilitou de prosseguir caminho, na zona do Pico da Manta, conforme apurou o JM.

O alerta foi, entretanto, acionado, tendo uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses se dirigido para o local. Mas, quando lá chegaram, com a ajuda de populares, a mulher já havia sido transportada para a zona do restaurante, ficando a aguardar a corporação do Funchal.

Com suspeita de lesão em um dos membros inferiores, a vítima está, neste momento, a ser assistida, devendo, depois, seguir para o hospital.