Durante esta madrugada, às 4h39, uma mulher na casa dos 50 anos sofreu um despiste na Rua da Quinta do Leme, no Funchal. A condutora embateu numa viatura que se encontrava estacionada e ficou com ferimentos ligeiros.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram acionados para o local, prestando os primeiros socorros à vítima, que apresentava um corte no nariz. A mulher foi assistida no local e encaminhada para o hospital.

A colisão envolveu apenas o veículo conduzido pela mulher e a viatura estacionada, sendo desconhecidas as causas que levaram ao acidente.