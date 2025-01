Mulher de 75 anos morre de doença súbita na Ribeira Brava

Uma mulher de 75 anos faleceu esta tarde na zona do Espigão, na Ribeira Brava, vítima de uma doença súbita que acabou por ser fatal.

A idosa, bastante conhecida na pequena localidade, que conta com uma população reduzida, ainda recebeu assistência dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol (BVRBPS), que se deslocaram prontamente ao local. No entanto, apesar dos esforços da equipa de socorro, quando chegaram ao local a vítima estava cadáver e não foi possível reverter a situação, conforme relatado por um vizinho ao JM.

As autoridades de saúde e policiais também estiveram presentes, depois de alertadas pela equipa de socorristas dos bombeiros. O delegado de saúde confirmou que a morte no local, tendo autorizado o levantamento do corpo. O corpo foi transportado para a morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça.