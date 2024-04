O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira identificou um cidadão do sexo feminino com 33 anos e residente no Concelho da Ponta do Sol, suspeito da prática do crime de furto no interior de viatura. Perante a notícia do ilícito, perpetrado na tarde do passado sábado na freguesia da Ribeira Brava, os polícias da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Câmara de Lobos encetaram rápidas diligências tendo reunido fortes indícios sobre o presumível autor do crime, tendo sido possível no presente dia proceder à sua abordagem e recuperar a totalidade dos bens ora furtados, nomeadamente:

- 1 carteira de marca PRADA, avaliada em cerca de 300 euros;

- 1 telemóvel de marca Samsung, modelo NOTE 10, estimado em 1350 euros;

- Documentos pessoais e diversos cartões bancários.

“Contactado o legítimo proprietário, o mesmo procedeu positivamente ao reconhecimento dos objetos, tendo-lhe sido entregue os respetivos artigos”, refere a PSP, que acrescenta que “dada a inexistência de flagrante delito o suspeito foi constituído arguido e aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência, aguardando os ulteriores trâmites do processo em liberdade. “

O Comando Regional da PSP Madeira, na mesma nota, relembra “a importância de dar conhecimento imediato às autoridades policiais sempre que existe notícia de um crime, possibilitando assim o rápido desenvolvimento de diligências que conduzam ao sucesso das investigações, identificação dos seus autores e recuperação dos bens furtados.”