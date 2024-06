Uma equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e a equipa médica da EMIR foram, na manhã desta sexta-feira, ativadas para prestar socorro a uma vítima de queimaduras.

Segundo uma fonte dos bombeiros, a vítima, de 72 anos, ficou ferida na sequência de queimaduras de 1.º e 2.º grau nos membros inferiores, depois de um acidente com uma panela que continha água quente.

Após socorrida no Centro Comercial Elias Garcia, no Funchal, a mulher foi transportada numa ambulância para o hospital, onde deu entrada no serviço de urgências.