Mulher assistida devido a crise epilética

Em pouco menos de 30 minutos, duas pessoas foram, assistidas na via pública, ambas pelos Bombeiros Sapadores do Funchal. O primeiro caso foi na Ponte Nova, onde a EMIR e bombeiros socorreram, um homem, desta feita foi uma mulher, que foi assistida e transportada ao hospital pelos Bombeiros. A mulher sofreu uma crise epilética. A situação ocorreu na Rua 31 de janeiro, a pouco metros da redação do JM.