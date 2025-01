A Proteção Civil registou um total de 27 ocorrências na Região relacionadas com os efeitos do mau tempo, das quais, 10 tiveram lugar no concelho de Santa Cruz.

Neste concelho, caíram sete árvores, uma estrutura móvel (não especificada) e um objeto de construção numa estrutura edificada e ainda foi realizada a busca e resgate de pessoas.

Segue-se o Funchal, com oito ocorrências. Na Ponta so Sol, foram cinco, na Ribeira Brava três e em Santana uma.

A Proteção Civil destaca a busca e resgate de cidadão de nacionalidade romena, masculino de 48 anos, em zona marítima, no Caniço de Baixo, Santa Cruz, resgatado por embarcação do SANAS e assistido e transportado ao Hospital em Ambulância pela Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. No Teatro de Operações foram empenhados 2 meios terrestres, 1 embarcação com 8 operacionais.

Até ao momento não foram reportados cortes de vias de âmbito regional, devido a situação meteo adversa, adianta a mesma entidade.

Como medidas de antecipação, o CROS Madeira reforçou as capacidades de monitorização, atendimento, despacho e processamento da informação, acompanhando a situação regional em permanente articulação com o Observatório do Funchal do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e Instituto das Florestas e Conservação da Natureza e as salas de situação das forças de segurança (GNR e PSP) e Autoridade Marítima Nacional.

Os Corpos de Bombeiros e Serviços Municipais de Proteção Civil da RAM aumentaram a sua prontidão e reforçaram os dispositivos operacionais, mantendo ações de monitorização nos respetivos Concelhos para mitigar o risco.

De acordo com a informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, prevê-se para amanhã (4ª feira), 22 janeiro 2025:Precipitação - períodos de céu muito nublado. Aguaceiros, mais intensos e frequentes na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira a partir do fim da tarde. Pequena descida de temperatura.

Quanto ao vento, será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de oeste, tornando-se gradualmente do quadrante norte a partir da tarde, soprando por vezes forte (até 45 km/h) nas terras altas da ilha da Madeira até ao início da manhã e a partir do fim da tarde.

Agitação Marítima, na costa Norte, ondas de noroeste com 4 a 5 metros, diminuindo gradualmente para 3.5 a 4.5 metros e, na costa Sul, ondas de oeste 4 a 5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 3 metros.