Rui Viana, o madeirense que se encontra na Indonésia por tráfico de droga, enfrenta uma “pena mínima 5 anos de prisão e máxima 20 anos de prisão”, segundo revelou hoje um responsável da local em conferência de imprensa, contrariando os relatos que apontaram para a aplicação da pena de prisão perpétua ou condenação à morte por fuzilamento.

”Prendemos um homem com as iniciais RPAV [Rui Viana] no dia 17 de março, que atuava como estafeta”, referiu o diretor da Ditres Narkoba, Kombes Pol Hengki acrescentando que, em troca, terá recebido “um pagamento de seis mil euros”, escreveu o Notícias ao Minuto citando o jornal Detik News.

Segundo a polícia, a investigação ainda está em curso de modo a identificar “potenciais destinatários” da droga que Rui Viana transportava quando foi detido à chegada ao aeroporto.

O madeirense foi intercetado na posse de três frascos de champô que continuam cocaína líquida: “Um dos frascos de champô continha cocaína líquida com um peso bruto de 977,2 mililitros ou 1005,4 gramas. Um segundo frasco com um peso bruto de 709,3 mililitros ou 729,7 gramas. E o outro frasco de champô pesava 912,4 mililitros ou 938,7 gramas. Portanto, a [quantidade total] era 2.598,9 mililitros ou 2.673,8 gramas”, explicou o responsável pela investigação.

Entretanto, a Embaixada de Portugal em Jacarta confirmou ao jornal Observador que realizou uma segunda visita a Rui Lima e ao outro português que também foi detido no âmbito deste caso.