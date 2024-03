De acordo com o balanço da sinistralidade rodoviária, verificado no lapso temporal compreendido entre o dia 15 e 21 de março, há a registar um total de 49 acidentes de viação na Região.

Os sinistros estão distribuídos pelos concelhos do Funchal (18), Câmara de Lobos (3), Ribeira Brava (2), Ponta do Sol (1), Calheta (5), Porto Moniz (1), São Vicente (1), Santana (4), Machico (3) e Santa Cruz (11). Por seu turno, as tipologias dos referidos acidentes de viação foram colisão (37), despistes (7), atropelamentos (2), Outros (3).

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública informa, ainda, em comunicado, que deste número de ocorrências resultou num total de 10 feridos ligeiros, (4 no Funchal, 1 em Câmara de Lobos, 2 na Calheta e 3 em Santa Cruz) e 1 ferido grave no Funchal.

Ainda durante o referido hiato temporal, da série de operações de fiscalização rodoviária resultaram a materialização de 15 detenções por condução de veículo em estado de embriaguez, (10 no Funchal, 2 em Câmara de Lobos, 2 em Machico e 1 em Santa Cruz); 4 detenções por condução sem habilitação legal, (2 em Câmara de Lobos e 2 em Machico) e 1 detenção por desobediência/recusa de teste ao álcool, em Câmara de Lobos; 2 detenções de desobediência veículo apreendido, (1 em Câmara de Lobos e 1 no Porto Santo) e 1 detenção por desobediência/condução de veiculo nas 12 horas seguintes ao teste do álcool .