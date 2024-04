Benfica vence em Faro

O Benfica venceu o Farense, em Faro, por 3-1, no fecho da 30.ª jornada.

Kokcu (16’), Arthur Cabral (34’) e Carreras (68’), fizeram os golos dos ‘encarnados’. Pelo Farense, fez o golo Falcão, ao minuto 23.

O Benfica soma 73 pontos, no segundo posto e mantém-se a sete pontos do Sporting, enquanto o Farense está no 10.º lugar, com 31 pontos.