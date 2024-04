Miguel Albuquerque disse hoje que a decisão do PSD nacional de colocar a candidata da Madeira em 9.º lugar na lista para as eleições Europeias “não [o] satisfaz de maneira nenhuma”.

”Tive ocasião de exprimir que, para as regiões autónomas, é um retrocesso e uma má decisão da direção do partido”, disse, prometendo votar “contra” a lista proposta por Luís Montenegro, na reunião desta noite do partido que vai votar a lista para as eleições de 9 de junho.

A 9.ª posição torna praticamente impossível a entrada de Rubina Leal e, para Miguel Albuquerque, a decisão “revela uma má opção estratégica”, disse, criticando a desvalorização dada a regiões autónomas e ultraperiféricas.