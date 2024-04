Bom dia!

- Começa às 9h30, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), o colóquio ‘Os 3D’s-Democratizar, Descolonizar, Desenvolver’.

- Na Biblioteca Municipal de São Vicente, às 10h00, a comemoração do Dia Mundial do Livro.

- A partir das 10h00, na Biblioteca Municipal do Funchal, a celebração do Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor.

- A inauguração do mural ‘O Herbário da Democracia’, na Escola Secundária de Francisco Franco, está agendada para as 10h00.

- Pelas 10h30, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, profere a palestra ‘Liberdade e Comunicação – direitos, deveres e valores antes e depois do 25 de Abril’, na Escola Básica com Pré-Escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro.

- Às 12h00, na Câmara Municipal da Ponta do Sol, a cerimónia de assinatura dos protocolos de apoios às associações desportivas, culturais e sociais daquele município.

- O representante da República recebe, às 15h00, no Palácio de São Lourenço, em audiência, a direção da Associação de Doenças Neuro-Músculo-Esqueléticas da RAM (ADNME-RAM).

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, prossegue o roteiro de visitas a empresas apoiadas pelo Instituto de Emprego da Madeira, no âmbito do CRIEE – Programa de Criação de Empresas e Emprego. Às 15h00, desloca-se ao ginásio Box Crossfit FNC, no Monte, depois, visita a Karin Boutique e o Avito’s Café & Take-Away.

- Às 15h00, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, realiza-se a conferência ‘O 25 de Abril e a Autonomia Regional’, proferida pelo professor Rui Carita. Após este momento, a apresentação da mostra digital dos trabalhos realizados no projeto EDA 50 ‘25 de Abril, 50 anos depois – Vivências e Memórias’, da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva.

- Pelas 16h30, a abertura da III Feira do Livro de Santa Cruz, na promenade do Reis Magos, Caniço.

- Às 18h30, a Galeria Tratuário, na Rua da Carreira, acolhe a conversa sobre ‘A Cultura e os hábitos culturais no pré 25 de Abril na Madeira’.

- A Igreja do Colégio acolhe, às 19h30, a apresentação do Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo, na iniciativa marcam presença o bispo do Funchal, D. Nuno Brás; a diretora da Fundação AIS, Catarina Martins de Bettencourt; o jornalista da Fundação AIS, Paulo Aido.