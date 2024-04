Um mês após terem pedido o reconhecimento da direção de Paulo Cafôfo, os representantes do Autonomia 24 continuam sem resposta. O movimento que integra cerca de cem militantes socialistas não compreende o silêncio do partido, garante não ser hostil à atual liderança e até revela ter anulado todas as ações para não causar ruído antes das eleições regionais.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca as vozes que transportam o legado de Abril. Meio século depois, os jovens de hoje reconhecem o feito alcançado pelos heróis de Abril. Mas, em declarações ao JM, lembram que a luta pela liberdade é contínua e que ainda há muito por fazer em prol da equidade social.

Saiba ainda que ocupação hoteleira está nos 95% para a Festa da Flor e que Madeira está em risco de ficar fora da Europa. Sérgio Gonçalves é o número 8 da lista do PS, Rubina Leal entra no 9.º lugar pela AD. Posições que poderão não ser elegíveis a avaliar por uma recente sondagem da Aximage. Albuquerque criticou estratégia de Montenegro e votou contra.

Obras no Edifício 2000 sem início à vista é o tema do Lembra-se de hoje. O Governo Regional paga renda por seis pisos, mas três continuam a aguardar por obras de adaptação há cerca de dois anos.

Não perca ainda as Ocorrências com vários assuntos de relevo: Ciclista atropelado com gravidade nas Carreiras; Estrangeiro ferido após tentativa de assalto; Cadáver encontrado em levada no Caniço.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira.