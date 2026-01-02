Jovem vandalizou viatura estacionada (com vídeo)

O JM recebeu um alerta acompanhado de um vídeo que mostra alegados atos de vandalismo numa das principais artérias do Funchal. As imagens retratam um grupo de jovens que, ao longo da via, vão causando danos em tudo o que lhes surge pela frente. A cena a terá ocorrida durante a madrugada do 1.º dia do ano de 2026.

Num dos episódios registados, um dos jovens, devidamente identificado nas imagens, desfere vários pontapés contra uma viatura estacionada sobre o passeio, acabando por partir um dos faróis. Enquanto o autor do ato se vangloria do sucedido, os restantes elementos do grupo filmam a ação, chegando mesmo a divulgar o nome do jovem envolvido.

As imagens revelam mais um episódio de falta de civismo e de respeito pelo património alheio, protagonizado por jovens que optam por comportamentos destrutivos em vez de formas saudáveis de convívio e diversão. Situações deste género são evitáveis e merecem reflexão pelos prejuízos infligidos a terceiros.