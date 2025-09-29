Jovem hospitalizado após consumo de substância psicoativa em Santo António

Um homem de 22 anos foi hospitalizado, na noite de ontem, após sofrer uma intoxicação provocada pelo consumo de uma substância psicoativa, na zona do Bairro das Romeiras, em Santo António.

A vítima foi assistida no local por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa e, devido à gravidade da situação, acabou por ser transportada para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação médica.

De acordo com fonte hospitalar, o jovem sofreu uma reação adversa à substância ingerida, agravada pelo facto de se encontrar sob medicação para outro tratamento.