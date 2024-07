Incidente aconteceu ao início da tarde deste sábado e está a gerar bastante aparato.

Para já, são ainda desconhecidos mais pormenores. Apenas que o jovem, de nacionalidade estrangeira, com cerca de 25 anos, caiu do segundo andar de um edifício residencial na Rua da Queimada de Baixo, bem no centro do Funchal.

O jovem estará inconsciente e há muito sangue na zona da queda.

Uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa já está no local.

Também alguns agentes da Polícia de Segurança Pública acompanham o caso.