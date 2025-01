Um jovem, do sexo masculino, de 20 anos, ficou ferido, ontem à tarde, na sequência de uma colisão entre duas viaturas na via rápida, na saída para a Estrada Luso Brasileira, no Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram acionados, para o sinistro, pelas 18h00 deste sábado, tendo se dirigido ao local onde se depararam com a vítima queixosa de dores no ombro e na coluna.

Após ter sido imobilizado, o jovem foi transportado ao serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.