Incidente a bordo obrigou avião da easyJet a divergir para o Porto Santo

Um voo da easyJet com o número EZY3202, que partiu de Edimburgo, na Escócia, esta tarde, com destino a Tenerife, Espanha, foi forçado a realizar uma aterragem de emergência no aeroporto de Porto Santo, devido a um incidente a bordo com um passageiro, apurou o JM.

O avião aterrou na pista do Porto Santo na tarde de hoje, por volta das 17h00, e a situação foi resolvida uma hora depois, com o voo a retomar a sua rota inicial em direção às Canárias às 18h00.

A easyJet não esclareceu oficialmente a causa da paragem inesperada, apesar das tentativas de contacto para obter mais informações. Contudo, segundo uma fonte policial, o desvio terá sido motivado por um problema de saúde de um passageiro, que aparentemente sofreu um ataque epilético durante o voo.

A situação complicou-se ao se verificar que o passageiro também aparentava estar sob efeito de álcool, razão pela qual foi solicitada a presença da PSP a bordo para intervir e manter a segurança.

Ainda segundo a mesma fonte, foi necessário localizar e entregar ao passageiro a sua medicação, que estava guardada no porão, antes de o avião poder retomar a viagem para Tenerife.

Após o incidente, o Airbus A320 conseguiu seguir viagem, tendo aterrado em Tenerife mais tarde do que o previsto.