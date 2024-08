Dezenas de famílias estão, neste momento, no Pico dos Barcelos a acompanhar o avanço das chamas que já se vêm do Funchal.

Há uma vasta frente de fogo que continua em progressão na cordilheira de serras e que, de acordo com os testemunhos recolhidos no local, já chegou à zona da Fajã das Galinhas.

As pessoas saíram das suas casas e estão na estrada perto do miradouro do Pico dos Barcelos. Há uma movimentação de carros acima do normal, ao ponto de não haver estacionamentos suficientes para a quantidade de veículos.

Os relatos e as conversas que as pessoas estão a ter são de preocupação. Já se sente o cheiro a fumo no ar. Há famílias inteiras reunidas em pequenos grupos, que conversam sobre o incêndio, mas sempre com os olhos postos sobre as chamas visíveis ao longe.