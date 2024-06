Um incêndio que deflagrou ontem à noite no Leroy Merlin, no Funchal, fez acionar uma equipa de 13 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, mobilizados para o local em quatro viaturas.

O alerta foi recebido às 22h38, contudo, quando o corpo de bombeiros chegou ao local, já o fogo, que terá tido origem num curto circuito ocorrido junto de uma caixa em exposição, tinha sido combatido por um segurança do edifício, com recurso a um extintor.

Assim, a corporação acionada dos Sapadores apenas teve de proceder à ventilação do espaço e rescaldo.