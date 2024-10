As chamas que lavram, desde ontem, no concelho da Ribeira Brava, estão, neste momento, circunscritas à zona da Furna.

Num balanço feito por Marco Lobato, à rádio JMFM, o comandante operacional do Serviço Regional de Proteção Civil informa que “neste momento o incêndio encontra-se numa fase de circunscrição, ou seja, está circunscrito à área onde está a arder, sem grande progressão para outras áreas, em termos de meios e com onde está a arder com fraca intensidade”.

”Estamos a conseguir dar uma resposta muito assertiva a este incêndio. No teatro de operações temos nove veículos de combate a incêndios, com 36 operacionais, mais o meio aéreo”, refere o comandante, acrescentando que, além destes 36 operacionais e veículos, de diversas corporações, estão ainda empenhados dois elementos afetos ao corpo de Polícia Florestal.

Por outro lado, Marco Lobato revela que “o incêndio tem uma parte que está a deflagrar em zona de difícil acesso para os meios terrestres e esta área está a ser então combatida através do meio aéreo, do H-35, e o restante incêndio está a deflagrar em zona em que os meios terrestres estão a conseguir de alguma forma chegar lá e fazer o combate direto”.

Mais garante o comandante que o incêndio não chegou à zona da Tabua. “Estamos a trabalhar na zona da Furna e não há uma grande intensidade do incêndio, e aliás também as condições meteorológicas neste momento são favoráveis ao combate ao incêndio, porque não temos vento no local, e não está a progredir para áreas muito distantes”, remata.