Homem hospitalizado após várias quedas na via pública

Um homem de 62 anos foi esta manhã hospitalizado com vários ferimentos, na sequência de sucessivas quedas na via pública, apurou o JM.

De acordo com fonte hospitalar, a vítima foi socorrida por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) na Rua Conde Carvalhal, no Funchal, depois de ter sofrido várias quedas que lhe provocaram ferimentos na cabeça, nas pernas e nos braços.

As mesmas fontes adiantaram ao JM que as causas das quedas estarão relacionadas com o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, que terá provocado desorientação ao homem.

Antes da chegada da equipa de socorro, a vítima foi ajudada por alguns populares. Após receber assistência no local, o indivíduo foi transportado numa ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internada no serviço de urgência.