Homem encontrado morto na praia do Vigário em Câmara de Lobos

Um cadáver de um homem foi encontrado ontem no mar da Praia do Vigário, em Câmara de Lobos, apurou o JM.

Segundo o Comandante da Autoridade Marítima Nacional e da Polícia Marítima, Rui Manuel Teixeira, o corpo foi recolhido pelo Grupo de Mergulhadores Forenses (GMF) da Polícia Marítima, tendo sido transportado para o Cais 8 do porto funchalense com a ajuda da embarcação e tripulação da estação de Salva-Vidas do Funchal.

Segundo fonte policial, a vítima mortal tinha sido dada como desaparecida ao final da tarde de sábado, depois de ter estado com um amigo naquela praia. Algumas testemunhas oculares revelaram às autoridades que viram os dois indivíduos juntos no dia anterior, sendo que ambos seguiram por caminhos diferentes.

Entretanto, a PSP andava à procura do homem depois de ter sido alertada para o seu desaparecimento.

Já ontem, durante a manhã, um mergulhador avistou o corpo na praia do Vigário e contactou a Polícia Marítima, que logo iniciou uma operação de resgate. À chegada ao Cais 8, estavam já uma equipa de inspetores da Polícia Judiciária e as autoridades de saúde.

A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência e a PJ está a investigar as causas da morte e do desaparecimento do homem. Leia mais na edição de amanhã do JM