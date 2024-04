Um homem, de 25 anos, foi hoje detido na Camacha pela suspeita do crime de furto qualificado e roubo.

“Esta detenção ocorreu na sequência de diligências de investigação conduzidas pela Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Machico, as quais permitiram a recolha de prova com indícios fundamentados da prática dos crimes de furto, furto qualificado e roubo, principalmente em estabelecimentos comerciais, praticados no concelho de Santa Cruz, com especial incidência nas freguesias do Caniço e da Camacha”, pormenoriza nota do Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública.

A PSP adita ter sido “fundamental a estreita articulação e cooperação com o Ministério Público junto do Juízo Criminal de Santa Cruz, que permitiram a emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito e consequente apresentação do detido perante o Juiz de Instrução Criminal, que culminou na aplicação da medida de coação mais gravosa, prisão preventiva”.

“O cidadão agora preso, é fortemente suspeito de ser responsável em coautoria de uma série de ilícitos contra o património que causaram alarme na comunidade e inquietação social nas referidas localidades. O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública relembra a importância de dar conhecimento imediato às autoridades policiais sempre que exista notícia de um crime. Alerta ainda para a necessidade de as vítimas de crime formalizarem sempre as respetivas denúncias, mantendo o desejo de procedimento criminal contra os suspeitos até final do processo. Só assim é possível garantir o sucesso das investigações, e responsabilização dos autores de tais crimes, com a aplicação de penas por parte das autoridades judiciárias”, é rematado.

Tal como o JM tem vindo a noticiar, designadamente na sua edição impressa de segunda-feira, a freguesia tem sido sobressaltada por um clima de insegurança que tem gerado apreensão por parte dos populares. Só na última semana, vários foram os estabelecimentos alvo de assalto, incluindo na madrugada desta segunda-feira, dia 29 de abril.