Homem desmaia no restaurante e recusa ida ao hospital

Um homem de 70 anos sofreu, na tarde deste sábado, um episódio de doença súbita seguido de desmaio num estabelecimento de hambúrgueres em Santo António. A vítima encontrava-se a fazer a sua refeição quando desmaiou, por razões ainda não apuradas.

De acordo com informações recolhidas pelo JM, o episódio não esteve relacionado com os alimentos que estava a consumir. Ao que tudo indica, o homem tinha estado internado numa unidade hospitalar poucas horas antes, de onde saiu com alta clínica.

O alerta foi dado para o 112 pelos funcionários do restaurante, tendo a vítima sido prontamente assistida no local por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP). Quando chegaram ao local, na Avenida das Madalenas, a vítima estava consciente.

Apesar da insistência dos socorristas da CVP, o homem recusou transporte e assistência médica hospitalar, pelo que a ambulância acabou por regressar ao quartel.