Homem desmaia no restaurante e recusa ida ao hospital

Um homem de 70 anos sofreu, na tarde deste sábado, um episódio de doença súbita seguido de desmaio num estabelecimento de hambúrgueres em Santo António. A vítima encontrava-se a fazer a sua refeição quando desmaiou, por razões ainda não apuradas.
De acordo com informações recolhidas pelo JM, o episódio não esteve relacionado com os alimentos que estava a consumir. Ao que tudo indica, o homem tinha estado internado numa unidade hospitalar poucas horas antes, de onde saiu com alta clínica.
O alerta foi dado para o 112 pelos funcionários do restaurante, tendo a vítima sido prontamente assistida no local por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP). Quando chegaram ao local, na Avenida das Madalenas, a vítima estava consciente.
Apesar da insistência dos socorristas da CVP, o homem recusou transporte e assistência médica hospitalar, pelo que a ambulância acabou por regressar ao quartel.
Lembram-se daqueles tempos em que as ligações telefónicas iam bater a números diferentes dos que tinham sido rodados lentamente nos velhos telefones da...
Há algum tempo, escrevi um artigo sobre esta espécie rara que insiste em fazer acontecer.
Hoje apetece-me continuar a desenvolver o tema, porque há tanto...
Decorrem cinquenta e um anos do 25 de abril. Em paralelo, celebram-se os cinquenta anos da consagração da autonomia político-administrativa da Região Autónoma...
DO FIM AO INFINITO
Ele imaginou a miúda a afogar-se no lago e era uma rapariga de dezassete anos que tinha um filho recém-nascido, um bebé com apenas dois meses, cujo pai...
A frase “o tiro ouvido em todo o mundo” é uma referência àquele em Lexington, Massachusetts, em 1775, que desencadeou a Guerra Revolucionária contra a...
A morte de Charlie Kirk deveria ter sido um momento de reflexão. Um instante para pensar sobre o estado do mundo, sobre o que nos une e o que nos separa....
Da Virtude
A competência e a devolução de resultados, especialmente em política, incomodam. Por isso é que tanta gente da oposição parece estar com urticária...
O recente anúncio do ministro da Educação, Fernando Alexandre, sobre o descongelamento das propinas a partir do ano letivo 2026/2027, merece uma reflexão...
Na passada terça-feira, foi apresentada a candidatura da coligação PSD/CDS ao Funchal.
Um marco importante para o futuro do nosso concelho que recupera,...
No nosso dia-a-dia manifestamos a nossa esperança de futuro, com recurso a esta construção gramatical (Quem me dera), recorrendo ao mais-que-perfeito do...
A era da mineração de criptomoedas nunca foi tão aberta e inclusiva. A PlanMining, líder global em serviços de ativos digitais, apresentou oficialmente sua plataforma avançada de mineração...
Foi sorteada esta noite a chave do Totoloto deste sábado.
O resultado determinou os números 14, 25, 27, 41, 49 e o suplementar 6.
Uma turista alemã, de 49 anos, foi esta noite hospitalizada após sofrer um violento despiste de moto no Caniçal, na zona do Banda do Silva, a escassos...
A candidata do JPP à Câmara Municipal de Santa Cruz visitou hoje a freguesia da Camacha e, junto à Igreja Paroquial, apresentou Ricardo Baptista como candidato...
A Associação Raquel Lombardi organiza, em outubro e novembro de 2025, a 7.ª edição do Festival Internacional de Guitarras da Madeira, com o apoio da Direção...
Os internacionais portugueses voltaram a ser decisivos para o Al Nassr, na goleada por 5-1 frente ao Al Riyadh, que garantiu à equipa a terceira vitória...
O treinador José Mourinho estreou-se hoje no comando técnico do Benfica com um triunfo, por 3-0, na visita ao terreno do AVS, na sexta jornada da I Liga...
O escritor Pedro Chagas Freitas mostrou-se hoje “emocionado” com a história do jovem madeirense Diamantino Pereira e apelou aos seus seguidores para que...
O candidato do PS à Câmara Municipal do Funchal, Rui Caetano, acusou hoje o executivo PSD/CDS de nada ter feito em matéria de habitação nos últimos quatro...
A candidatura do Juntos Pelo Povo (JPP) à Câmara Municipal do Funchal projeta colocar o Funchal no mapa das cidades atlânticas com um “potencial único”...
O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro manifestou, esta tarde nas redes sociais, o pesar pelo falecimento de Teresa Valério, vogal...