Um homem de 49 anos foi detido no passado dia 8 de janeiro, por violação de medidas de imposição, proibições e interdições, revelou hoje o Comando Regional da PSP.

De acordo com a polícia, esta ocorrência teve lugar na área de São Martinho, no Funchal, após denúncia da vítima para a PSP, a qual relatava a presença física de um agressor no interior da sua residência.

“A rápida deslocação dos polícias em auxílio da vítima permitiu assegurar a sua proteção e intercetar o agressor ainda no local. Após procedimentos de identificação, foi feita uma pesquisa processual e verificada a existência de uma queixa de violência doméstica entre os intervenientes, datada de outubro de 2024”, pode ler-se num comunicado.

“Desta queixa resultou a aplicação de uma medida de afastamento de 100 metros da residência e do local de trabalho da vítima, estando o suspeito em desobediência, motivo pelo qual foi detido.”

Segundo a PSP, a apresentação do detido para sujeição a processo sumário deu-se esta sexta-feira, tendo-lhe sido aplicada uma multa de 900 euros a qual, caso não seja paga, poderá ser convertida em pena de prisão efetiva.