O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública comunicou, em nota enviada à imprensa, que no passado dia 27 de abril, pelas 21h50, no decurso de uma operação policial direcionada para a fiscalização rodoviária, a Esquadra de Câmara de Lobos, deteve, em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de estupefaciente, um cidadão do sexo masculino com 35 anos, o qual tinha na sua posse um total de 134 doses de haxixe, 20 (vinte) euros em dinheiro, uma balança de precisão e 1 rolo de película aderente, usado no embalamento de estupefaciente.

Segundo a PSP, o suspeito foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência, sendo notificado para ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial do Funchal, onde decorrerão os inerentes trâmites legais.

O Comando Regional da Madeira aproveita a ocasião para alertar a população para “os efeitos nefastos para a saúde que advêm da utilização de substâncias estupefacientes e/ou psicoativas sintéticas potenciadoras de graves alterações comportamentais, bem como da importância de dar conhecimento imediato às autoridades policiais sempre que existe notícia de um crime, possibilitando assim o rápido desenvolvimento de diligências que conduzam ao sucesso das investigações e identificação dos seus autores.”