Francisco Gomes, deputado do Chega na Assembleia da República, e Américo Dias, candidato ao parlamento europeu, visitaram, hoje, o Centro da Mãe, instituição de solidariedade social que tem como missão o apoio à família, a defesa da vida humana e a promoção da dignidade da mulher.

Oportunidade para reafirmarem o compromisso do partido com a defesa da vida e com o combate a todas as formas de ação ou discurso público que visem menorização da mesma e secundarização do importante papel da mulher na sociedade.

“Estamos a assistir a um ataque sistemático à família, alimentado por estereótipos inaceitáveis, conceções distorcidas do que é a família e pela passividade do próprio Estado, que tem permitido que muitos espaços públicos, incluído as escolas, se tornem viveiros de disforias sexuais e de género que são autênticos assaltos aos valores que nos devem definir como sociedade”, afirmou Francisco Gomes.