’Criatividade com a poesia Haiku’, este o tema da próxima iniciativa do Café Memória Madeira, que acontece no Centro Comunitário do Funchal, no dia 25 de maio, entre as 9h30 e as 11h30.

A oradora é Gilberta Rodrigues, escritora e ex-enfermeira.

O Café Memória é aberto a toda a comunidade e é um projeto da Alzheimer Portugal e da Sonae Sierra, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, da Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania e da Delta Cafés.