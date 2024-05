O CNID (Associação dos Jornalistas de Desporto) destacou Tiago Margarido como o Melhor Treinador da II Liga. Na cerimónia, o técnico deixou algumas palavras de agradecimento. “Sinto-me muito honrado por ter recebido este prémio de tão conceituada entidade”, começou por referir.

Depois, partilhou o prémio com a restante estrutura do futebol. “O prémio é claramente o reflexo da temporada do Nacional, agradeço muito ao presidente do Nacional pela oportunidade, à equipa técnica, aos meus jogadores e ao staff. Todos foram importantes na nossa caminhada, construímos o nosso sonho e agora é momento de saborear a nossa caminhada”.

Depois mostrou-se feliz pela distinção. “Juntos conseguimos. Estamos imbuídos num clima de felicidade e de celebração. Agradecer mais uma vez esta distinção e afirmar que me sinto honrado pela mesma”.