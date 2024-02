Homem dado como desaparecido em Santa Cruz encontrado ferido num barranco

Segundo o comandante da corporação, Leonardo Pereira, o CBSC recebeu “um alerta para o desaparecimento de uma pessoa. Empenhou de imediato um veículo de apoio com dois operacionais para busca de pessoa desaparecida na zona do Caminho Velho dos Moinhos”. Entretanto, enquanto decorriam os trabalhos de busca, o CBSC recebeu um alerta via 112 para “uma vítima de queda no sítio da Mãe de Deus, num terreno fora de estrada e com acesso difícil”, adiantou ao Jornal.