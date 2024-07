Um homem alterado provocou esta manhã algum aparato junto a uma escola, no Funchal, sendo mesmo necessário ativar as autoridades policiais.

Segundo apurou o JM, a vítima teria, alegadamente, ingerido substâncias psicotrópicas. As primeiras informações revelavam que ele estava a provocar danos no interior de uma escola, mas quando a PSP chegou o homem estava na rua, na via pública, com comportamento inadequado, postura que provocou algum medo em quem por ali passava. O Jornal sabe que o homem foi abordado pela PSP, autoridade que acabou por resolver o caso.