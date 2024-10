Um homem foi ontem hospitalizado no serviço de urgências, na sequência de ferimentos causados por várias agressões, ocorridas numa zona residencial no Funchal. A vítima, de 27 anos, terá sofrido ferimentos na zona torácica, braços e face, ficando internada no hospital, onde recebeu tratamento médico ao final da noite de segunda-feira apurou o JM junto de fonte policial. As agressões terão sido alegadamente realizadas por vizinhos e esta não terá sido a primeira vez.

A mesma fonte revelou ao Jornal que na origem dos desacatos terão estado problemas supostamente relacionados com o consumo de estupefacientes e que essa terá sido uma das razões que levou os vizinhos a decidir fazer justiça por própria conta. Porém, a mesma fonte adiantou que o homem foi ao Comando Regional da Polícia de Segurança Pública e efetuou queixa formal sobre o acontecimento, identificando os agressores.

Depois de receber a queixa, a Polícia de Segurança Pública (PSP) solicitou a presença de uma equipa de socorro, tendo o homem sido socorrido no Comando da PSP e depois transportado ao hospital, onde ficou em observação.