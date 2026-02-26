Fumo num prédio no Caniço mobiliza bombeiros

Os bombeiros Sapadores de Santa Cruz (BSSC) foram acionados, esta quinta-feira, para uma alegada situação de incêndio num prédio no Caniço, que acabou por se revelar um falso alarme. O alerta foi dado por uma vizinha, que reportou a saída de fumo de uma das divisões de uma residência, temendo que o edifício estivesse a arder.

De imediato, as autoridades e os meios de socorro deslocaram-se ao local para averiguar a ocorrência. Após a chegada e a realização da necessária vistoria, os bombeiros apuraram que o fumo visível correspondia, afinal, a vapor proveniente de um cano de água quente danificado.

A situação foi rapidamente esclarecida, não havendo registo de danos pessoais ou materiais.