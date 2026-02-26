MADEIRA Meteorologia
Fumo num prédio no Caniço mobiliza bombeiros

    Fumo num prédio no Caniço mobiliza bombeiros
    Bombeiros de Santa Cruz dr
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
26 Fevereiro 2026
13:32

Os bombeiros Sapadores de Santa Cruz (BSSC) foram acionados, esta quinta-feira, para uma alegada situação de incêndio num prédio no Caniço, que acabou por se revelar um falso alarme. O alerta foi dado por uma vizinha, que reportou a saída de fumo de uma das divisões de uma residência, temendo que o edifício estivesse a arder.

De imediato, as autoridades e os meios de socorro deslocaram-se ao local para averiguar a ocorrência. Após a chegada e a realização da necessária vistoria, os bombeiros apuraram que o fumo visível correspondia, afinal, a vapor proveniente de um cano de água quente danificado.

A situação foi rapidamente esclarecida, não havendo registo de danos pessoais ou materiais.

