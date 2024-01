Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram acionados, esta manhã, por volta das 07h00, para combater um fogo que deflagrou em zona de mato no Caminho Velho da Marinheira, no Estreito de Câmara de Lobos.

No local estiveram três bombeiros da corporação, com uma viatura pesada de combate a incêndios, que, após cerca de uma hora, conseguiram extinguir as chamas.

O incêndio não terá oferecido qualquer perigo para habitações.