Em nota enviada às redações, o gabinete de comunicação do SESARAM, EPERAM, informa que todos os feridos transportados para o hospital na sequência do acidente com um autocarro no Estreito da Calheta já tiveram alta.

“Foram atendidas cinco pessoas (três homens e duas mulheres), no Serviço de Urgência da Calheta. Durante a manhã, dois dos cinco utentes foram transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, com ferimentos ligeiros em resultado do acidente de viação. Todos os utentes já tiveram alta clínica”, é denotado.