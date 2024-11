Falta de habitabilidade obriga a realojar duas pessoas no Funchal

Os estragos foram mesmo mínimos no Funchal e não ocorreu qualquer ocorrência que provocasse ferimentos em pessoas, apurou o JM. No entanto, as chuvas ainda fizeram o piquete dos Bombeiros sair, sendo que o caso mais grave foi no Chão da Loba, onde um homem e um jovem tiveram de sair de casa por falta de condições de segurança. A casa estava sinalizada e hoje foi necessário tirar as pessoas de lá, revelou José Minas ao JM.

A situação foi sinalizada pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que passou a ocorrência para o Serviço Municipal de Proteção Civil do Funchal que, agora, está a monitorizar toda a operação.

A linha de apoio social está a tentar realojar as duas pessoas, uma de 61 anos e outra de 22, pai e filho, que ficaram desalojados, na sequência das chuvas que se fizeram sentir de madrugada e de manhã.

Segundo José Minas, comandante do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal, as pessoas estão bem de saúde e não sofreram quaisquer ferimentos. Serão “realojados pela Linha Social devido à falta de condições de habitabilidade da atual residência”.

As restantes ocorrências surgiram nas estradas, algumas adufas e um muro que cedeu e está a dificultar a entrada para uma residência. Porém, não existe qualquer perigo.

Também a equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses saiu várias vezes para fazer face a ocorrências relacionadas com a chuva, embora sem grande gravidade.