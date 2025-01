Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram acionados, por volta das 5h00 da manhã, para socorrer um jovem polaco, de 25 anos, que se encontrava ferido no miradouro do Lazareto.

Segundo apurou o JM, o estrangeiro apresentava escoriações, encontrava-se desorientado e estava desprovido de documentação, tendo alegado aos elementos da corporação que havia tido um problema com um barco e regressado ao calhau a nado.

Até ao momento não foi possível confirmar, com as entidades marítimas, se a história do problema com a embarcação terá ou não, de facto, acontecido. Sabe-se, no entanto, que o SANAS Madeira não foi mobilizado.

O homem acabou por ser transportado ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.