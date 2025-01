Equipa da Cruz Vermelha e da EMIR salvam homem no Funchal

Após manobras de reanimação, a vítima foi transportada para o hospital em estado crítico.

Um homem foi hospitalizado esta madrugada em estado muito grave após ter sofrido um incidente cardiorrespiratório numa residência na Avenida Luís de Camões, no Funchal. Antes da chegada das equipas de socorro, familiares prestaram assistência ao homem de 72 anos, iniciando as manobras de reanimação e dando o alerta para o 112.

Com a chegada da equipa de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), foram aplicadas as manobras de Suporte Básico de Vida (SBV), com auxílio do Desfibrilador Automático Externo (DAE). Posteriormente, iniciou-se o Suporte Avançado de Vida (SAV) pela Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida (EMIR), que rapidamente chegou ao local.

Felizmente, as equipas de socorro conseguiram reverter a situação grave e o homem foi transportado para o hospital em estado crítico, mas com sinais vitais. Segundo uma fonte hospitalar, a vítima ficou em estado muito grave e estava com prognóstico reservado quando entrou no serviço de urgências.