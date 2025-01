Os passageiros dos voos desta noite da easyJet entre Lisboa-Madeira-Lisboa foram surpreendidos com a informação do cancelamento das viagens.

O voo da vinda de Lisboa, que tinha hora prevista de chegada ao Aeroporto da Madeira para as 21h20 foi cancelado, o mesmo sucedendo ao voo de ida para a capital portuguesa, que estava programado para as 22h00.

O JM sabe que os passageiros que estão na Madeira e esperavam partir esta noite na companhia de baixo custo não estão a ser informados das razões que estão na origem destes dois cancelamentos.

Mesmo sem explicar as razões, a companhia já comunicou que os passageiros retidos na Madeira irão pernoitar num hotel no Funchal e que a nova viagem foi reprogramada para as 18h00 de amanhã.