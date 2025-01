Doente transferido em urgência do Porto Santo para a Madeira

Um homem foi transferido esta tarde do Porto Santo para a Madeira para ser hospitalizado no Hospital Dr. Nélio Mendonça, após agravamento do seu estado durante o tempo em que esteve nas urgências.

Residente na Ilha Dourada, o indivíduo procurou inicialmente o centro de saúde Dr. Francisco Rodrigues Jardim devido a um episódio súbito de doença. Na primeira avaliação, foi diagnosticado um grave problema neurológico cerebral, tendo sido administrado tratamento imediato.

No entanto, devido à persistência da condição, foi necessária a sua transferência hoje, às 15 horas, no avião C295 da Força Aérea. A operação de transferência aeromédica urgente foi conduzida pelo Comando Regional de Operações de Socorro (CROS), contou com a Força Aérea, Bombeiros Voluntários do Porto Santo em colaboração com a equipa médica da EMIR.